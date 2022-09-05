Kabine, yoğun bir gündem altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında öncelikle vatandaşa rahat bir nefes aldırması beklenen elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesiyle ilgili konu var. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine toplantısı konuları ne?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, yoğun bir gündem altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında öncelikle vatandaşa rahat bir nefes aldırması beklenen elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesiyle ilgili konu var. Aynı zamanda enflasyon ve sosyal konut projesi de toplantının öncelikli maddeleri arasında.

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil, varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi kabine toplantısının gündeminde olacak. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak. Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.