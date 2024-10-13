Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ekim'de Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde, kadına yönelik şiddetle mücadele, ekonomi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Lübnan gibi ülkelerle ilgili konular ve dış politikaya dair maddelerin bulunması öngörülüyor.