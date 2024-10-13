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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?
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Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir? Bu hafta kabine toplantısı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ekim'de Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde, kadına yönelik şiddetle mücadele, ekonomi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Lübnan gibi ülkelerle ilgili konular ve dış politikaya dair maddelerin bulunması öngörülüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kabine

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