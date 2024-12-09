Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 9 Aralık 2024 tarihinde bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kritik Kabine toplantısında ana gündem maddelerinden biri Suriye'deki gelişmeler olacak. Toplantıda, Suriye'deki mevcut siyasi durum ve bölgesel gelişmelerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.