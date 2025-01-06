Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bugün (6 Ocak 2025) kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yıllık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak zam kararını beklemeye başladı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, emekli maaş zammının da gündeme gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, yapılacak zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaşmaya başladı.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?