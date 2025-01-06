Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?
Kabine Toplantısı olacak mı ve 6 Ocak tarihinde Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir? Bu hafta kabine toplantısı var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bugün (6 Ocak 2025) kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yıllık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak zam kararını beklemeye başladı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, emekli maaş zammının da gündeme gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, yapılacak zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaşmaya başladı.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücretin 22 bin 104 TL'ye çıkarıldığını duyurmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarına da yansırken, en düşük emekli maaşı için olası rakamlar kulislerde konuşulmaya başlandı.
- SGK uzmanları, son yıllarda asgari ücretin ortalama yüzde 68'i oranında belirlenen en düşük emekli maaşının bu yıl yaklaşık 15 bin TL olabileceğini ifade etti. Geçmiş verilere bakıldığında, 2023 Ocak ayında asgari ücret 8.507 TL iken en düşük emekli maaşı 5.500 TL olmuş, bu oran yüzde 65'e denk gelmişti. Aynı yılın temmuz ayında, asgari ücret 11.402 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşı da 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17.002 TL olarak yılı tamamlarken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk gelen 12.500 TL olmuştu.
- Emekli maaşı zammı, bugün yapılacak Kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alınacak. Kabine toplantısının ardından bakanlıklarca yürütülecek çalışmalarla maaş zam oranları netleşecek.