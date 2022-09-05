Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleşmesi planlanan Kabine Toplantısı gündem konuları neler araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Eylül Kabine Toplantısının gündem konuları neler?

Bugün gerçekleşecek olan zirvede, gündem konuları neler olacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve 5 Eylül Kabine Toplantısının gündem konuları neler soruları araştırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Eylül Kabine Toplantısının gündem konuları neler? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Zirvenin en önemli gündem maddeleri 13 Eylül'de lansmanı yapılacak dar gelirliye sosyal konut projesi ve memurlara ödenecek promosyon olarak göze çarparken, dar gelirlilerin icralık borçlarının silinmesi, enflasyonla mücadele ve Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizleri de masadaki başlıklar arasında. Kritik toplantıda alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM KONULARI NELER?

Kabine'nin en önemli gündem başlığı ekonomi. Kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi adımı sonrası atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede uygulanacak yeni kararlar kabinede görüşülecek. 13 Eylül'de lansmanı yapılacak dar gelirliye sosyal konut projesindeki son aşama da toplantıda değerlendirilecek. Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.