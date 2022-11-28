Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında dikkat çeken masalar konular yatırılacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Demek ki para cezası bunları ıslah etmiyor. Halletmek lazım" dediği zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro da Kabine'nin gündeminde olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Kasım Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında dikkat çeken masalar konular yatırılacak. Saat 15.00 gibi başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi fırsatçılar olacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu da sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.