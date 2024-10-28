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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?
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Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. 28 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan 28 Ekim tarihli Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabinenin ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü 'yenidoğan çetesi'ne yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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