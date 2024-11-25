Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 25 Kasım Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?