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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?
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Kabine Toplantısı olacak mı ve 25 Kasım Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 25 Kasım Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

  • Asgari ücret, memur ve emekli zamları ile kayyum atamaları zirvede ele alınacak.
  • Tunceli merkez ve Ovacık'a kayyum atanmasının ardından yeni atamalar ve kamu düzeni Kabine'de ele alınacak.
  • Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışması Kabine'nin gündeminde olacak. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararı da ele alınacak.
  • Terör operasyonlarının son durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi için Eurofighter alım süreci Kabine'de ele alınacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

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