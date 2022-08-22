Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanıyor gündeme geliyor. Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman soruları gündeme geliyor. 22 Ağustos Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 22 Ağustos Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları açıklandı mı?

Türkiye'de son dönemde meydana gelen yüksek fiyat artışları ve kendisini iyiden iyiye hissettiren enflasyon, vatandaşları zorlamaya başladı. Hükümet, enflasyona karşı yeni tedbirler için Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve 22 Ağustos Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 22 Ağustos Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı saat 14.00'te başlaması beklenen kabinede, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyon da görüşülecek. Hükümetin enflasyona karşı yeni tedbirler alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak. Toplantı sonrası yeni sonuçlara göre haberimiz güncellenecektir.