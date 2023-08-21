Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ağustos Kabine Toplantısı konu başlıkları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı olacak. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın başlayacağı saat merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafında. Kabine Toplantısı konu başlıkları araştırılmaktadır. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 21 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacaktır.

21 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI!

Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı olacak. Memurların zam pazarlığı, Kıbrıs'taki olaylar ve ekonominin 3 yıllık yol haritasının yanı sıra AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da ele alınacak.

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK

Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

EKONOMİNİN 3 YILLIK YOL HARİTASI

Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.