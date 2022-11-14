Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Kasım 2022 Kabine Toplantısı gündem maddeleri, konuları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı detayları bugün gündemde yer alıyor. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ,İstanbul İstikalar caddesindeki terör sardırısı ve terör ile mücadele konu başlıklarıyla kabine bugün toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 14 Kasım 2022 kabine konuları…

Son olarak 7 kasımdadüzenlenen toplantı ardından gözler yeni bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine, dış politika ve ülke gündemine dair çeşitli konuları ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 14 Kasım Pazartesi(bugün) günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 17.00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Yeni EYT düzenlemesi ve sözlenmeli personelleri kapsayan yeni düzenleme birlikte pazar günüİstanbul Taksimde İstikalar caddesinde meydana gelen terör sardırısı sonrası terör ile mücadelenin ana gündemi olacak kabile toplatışında Suriye'ye yapılacak olası sınır ötesi harekâtının gündeme geleceği edinilen bilgiler arasında. Kabile toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.