Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantıları genellikle iki haftada bir düzenleniyor. Kabine toplantısında iç ve dış politika başta olmak üzere, birçok konu ele alınıyor. Yılın ilk kabine toplantısı 16 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor fakat kabine toplantısının tarihi henüz netleşmedi. Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 12 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.