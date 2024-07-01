Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Temmuz Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 1 Temmuz Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son Kabine Toplantısı, 4 Haziran tarihinde yapılmıştı. Bir sonraki toplantının ise 2 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Son Kabine toplantısında bayram tatili, yargıda düzenlemeler ve enflasyonla mücadele gibi konular ele alındı. Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı gündemi henüz açıklanmadı.