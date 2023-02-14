kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kahramanmaraş'ta bir araya gelecek. Kabinenin ana gündemi Kahramanmaraş'ta meydana yıkıcı depremler ve alınacak tedibiler olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak? Bugün kabine toplantısı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...