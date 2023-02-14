kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak?
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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kahramanmaraş'ta bir araya gelecek. Kabinenin ana gündemi Kahramanmaraş'ta meydana yıkıcı depremler ve alınacak tedibiler olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak? Bugün kabine toplantısı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtartma faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kahramanmaraş'ta tolanıyor.Gözler kabine toplantısına çevrildi. Perki, kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak? Kabine toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasalar bırakan deprem faciasının sonrası AFAD merkez binasında saat 15. 00 da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15.00 da AFAD merkez binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasarlar bırakan depremler olacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan karaları kamuoyuyla paylaşması bekleniliyor.