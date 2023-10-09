Kabine toplantısı ne zaman olacak? 9 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta?

Son zamanlarda gündemde olan ve merakla beklenen kabine toplantısı ne zaman olacağına dair detaylar araştırılıyor. Toplantının tarihi ve gündemi merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısının gündeminde memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammı konusu var. Vatandaşlar tarafından Kabine toplantısı ne zaman olacak araştırılıyor. Arama motorlarında Kabine toplantısı saat kaçta başlayacağı sorgulatılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısında masada birbirinden önemli konu başlıkları var. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim toplantıda gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde itidal çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Gündeme gelecek bir diğer konu başlığı ise terörle mücadele. Terör örgütüne yapılan operasyonlar değerlendirilerek, bir kez daha kararlılıkla mücadele çağrısı yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de son detayları paylaşması bekleniyor.

EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlar için bir sonraki kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamalarında Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.