Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. En son kabine toplantısı 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. KYK borçları ile ilgili Bakan Kasapoğlu, kabine toplantısını işaret etti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 27 Haziran tarihinde yapıldı. Henüz bu hafta toplantının yapılıp yapılmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Ancak 9 günlük idari izin nedeniyle 18 Temmuz tarihine kadar kabine toplantısının yapılması beklenmiyor. 18 Temmuz tarihinde gelişmelerin belli olması bekleniyor. Kabine topla