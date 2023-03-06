Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine, geçtiğimiz hafta toplanmamıştı. Deprem felaketine dair kritik kararların alındığı son toplantı sonrası yeni gündem maddeleri ile Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı ne zaman olacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hangi konuların konuşulacağı ve ne zaman toplantının olacağı araştırılan konular arsında ye alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündem maddesi ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLAR GÖRÜŞÜLECEK

11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ YAPILACAK

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Seçim tarihini netleştirecek adımın da bu toplantıda istişare edilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.