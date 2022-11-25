Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarihine çevrildi. Yaklaşık olarak 2 haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Önemli noktalara değinilen Kabine toplantısı ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta ara ile bir araya geliyor ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken toplantılarda yeni bir dizi karar da alınıyor. Son toplantıdan sosyal yardımlara ilişkin tarih açıklamaları gelmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.