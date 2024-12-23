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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için kritik bir dönemeç olacak. Peki, 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı, asgari ücret artışına ilişkin en önemli değerlendirmelerin yapılacağı gündem maddelerinden biri olacak. Peki, bu kritik toplantıda hangi kararlar alınacak? Asgari ücret artış oranına dair nihai kararın açıklanması için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuç büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yapması ve ilgili bakanlıklara gerekli talimatları vermesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, işveren kesimi henüz net bir rakam belirtmemişti. Türk-İş ise çalışanların geçim koşullarını dikkate alarak net asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıklamıştı. Ancak işveren tarafı ve hükümet arasında ortak bir uzlaşının sağlanması için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Gözler 4. toplantıya çevrildi! Asgari ücret zammının resmileşmesi için komisyonun bu hafta son kez toplanması bekleniyor. Bu toplantıdan çıkacak sonuç, milyonlarca çalışanın yeni yılda alacağı maaşı netleştirecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı asgari ücret rakamını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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