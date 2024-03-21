Kabine Toplantıları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar, genellikle her iki haftada bir düzenleniyor. Toplantılarda çeşitli gündem maddeleri ele alınıp yeni kararlar değerlendiriliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart günü yapılmıştı. Yeni kabine toplantısı için gözler 25 Mart tarihine çevrildi.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULUYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine toplantısında genellikle ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınıyor. 4 Mart'ta gerçekleşen kabine toplantısında ele alınan konular bu şekildeydi.