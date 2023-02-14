Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremler sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine toplantısının tarihi hakkında bilgi verdi. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremin ve alınacak tedbirlerin konuşulacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın yarın toplanacağını açıkladı.