Kabine toplantısı ne zaman sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer aldı bu nedenle vatandaşlar tarafından internet üzerinde 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak merak edildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman?

2023 şubat ayının ilk kabine toplantısının ne zaman gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman? Sorularına yanıt arıyor. 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan kabine toplantısı en son 23 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ana gündeminde EYT, vergi borçları ve seçim tarihiyle ilgili konular alınmıştı. Yeni kabine toplantısı tarihi ve gündemi merak edildi. Yeni toplantının 6 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.