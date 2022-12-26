Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? 26 Aralık Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? 26 Aralık Bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 26 Aralık günü saat 15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Masada 2 milyon civarı vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi, enflasyonla mücadele, araç muayene ücretleri ve Karadeniz'deki doğal gaz meselesi gibi konular ele alınacak. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da konuşan Erdoğan, Karadeniz doğalgazına ilişkin, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti.2022'nin 24'üncü ve son kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Yılın son toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.