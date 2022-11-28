Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kasım ayının son Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler?

Kabine toplantısı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. EYT, sözleşmeliye kadro, asgari ücret zammı ve enflasyonla mücadele gibi konuların yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda görev alan tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.