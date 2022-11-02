Kabine toplantıları 14 günlük aralarla yapılmakta. En son kabine toplantısını ardından vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, merakla beklenen Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı tarihi! İşte merak edilenler...

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi toplantının ana gündem maddeleri olacak. Şimdi ise kabine toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı tarihi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının 7 Ekim tarihinde yapılacağı düşünülüyor. Henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.