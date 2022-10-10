Kabine toplantıları 14 günlük aralarla yapılmakta. En son kabine toplantısının gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar kabine toplantısı ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 10 Ekim Kabine Toplantısı kararları ne?

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. EYT, Aile Destek Paketi, TOKİ gibi konuların ele alınacağı kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? TOKİ arsa başvuru detayları hakkında yapılacak açıklamalar ise bir diğer merak konusu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı saat 15:00'da başlayacak. Kabine toplantısındaEYT, Aile Destek Paketi, TOKİ gibi konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISINDA NELER OLMUŞTU?

Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini belirterek, "İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahit olacağız. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Enflasyonun yüzde 20'lere düşeceği tarihi de veren Erdoğan, "Bu fotoğraf içinde enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehdidi ile mücadele ediyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Bu tablo yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyüme esasına dayanan programımıza uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir.

Her ne kadar salgın döneminde birileri bizi bu politikadan dolayı eleştirmiş olsa da ne kadar doğru karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemiyor. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor. Sürekli bardağın boş tarafını göstererek olsa da farklı şeyler söylüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan oran ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Hem OECD hem de G-20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız."

"Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz."