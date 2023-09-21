Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri merakla bekleniyor. Toplantıda evlilik kredisi, vergisiz telefon ve bilgisayar gibi konuların ele alınması planlanıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Eylül ayı Kabine toplandı mı, ne zaman toplanacak? İşte detaylar…

Özellikle öğrencilere yönelik ÖTV ve KDV'siz telefon satışı ayrı bir önem taşıyor ve bu konuyla ilgili ayrıntılar bir sonraki toplantıda ele alınacak. Normal şartlarda her 2 haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı, son olarak 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle 18 Eylül'deki toplantı iptal edilmişti. Şimdi gözler, "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı ve gündemdeki konular neler?" sorularına çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Eylül ayı Kabine toplandı mı, ne zaman toplanacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı, 5 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle bir sonraki toplantının 25 Eylül tarihinde yapılması beklenmektedir.

EYLÜL AYI KABİNE TOPLANDI MI, NE ZAMAN TOPLANACAK?

Son Kabine toplantısı, 5 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi sebebiyle bir sonraki toplantının 25 Eylül tarihinde yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül tarihindeki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu toplantının ana gündem maddesi ekonomi olması bekleniyor.