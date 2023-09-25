En son 5 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak edildi. 5 Eylül tarihinde düzenlenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurmuştu. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ile yeni evlenecek olanlara evlilik kredisi için de bir sonraki Kabine toplantısı işaret etmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Detaylar haberimizde yer alıyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son Kabine Toplantısı 5 Eylül günü yapıldı. Bir sonraki Kabine Toplantısının 25 Eylül'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu hafta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı düzenlemesinin karara bağlanması bekleniyor. Kampanya Türkiye'de üretimi yapılan telefonları kapsayacak ve en az 2 yıl satmama şartı olacak.

ERDOĞAN BİR SONRAKİ TOPLANTIYI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri, ülkemizin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yüksek öğretimde olan öğrencilerimize taahhüdümüz olan konuyu değerlendirdik. Nihai çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TELEFONLARI KAPSAYACAK

Gençlerin merakla beklediği düzenleme için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlemenin detaylarını paylaşacak. 7 milyon öğrenciyi kapsayan kampanya Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar içerisinde bir üst sınır olacak. Ayrıca alınacak telefonun kişinin hattıyla uyumlu olması gerekecek yani cihazı en az 2 yıl başkası kullanamayacak. Gençlere aylık 10 GB bedava internet de verilecek.

VAADİ BİZZAT ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulunan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti.

HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak." demişti.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OMIX: X5

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Deprem bölgesi gündemimizin ilk sıralarındaydı. Kimi vicdan ve ahlak ukalaları hala depremzedelere hakaret etmekte, onların acıları üzerinde ısrar ederken biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Yardımları sistemli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz."

ADIYAMAN'DAKİ EVLERİN YARISINDAN FAZLASININ İNŞASI BAŞLADI"

Adıyaman'da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk. Yerinde dönüşüm projemize Hatay'daki başvuru sayısı 86 bini geçti. Bu şehrimizi de kısa sürede ayağa kaldırmanın gayreti içindeyiz. İnşallah yakında açılış törenleriyle yeni evlerine kavuşmanın sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız. Ahlat ve Malazgirt'te Anadolu topraklarını bize ebedi vatan olarak bırakan ecdadımızı yâd ettik. Artık geleneksel hale gelen Ahlat programımızı zenginleştirdik. Malazgirt'te de gençlerimizin atalarının bin yıllık heyecanı, coşkusunu, azmini tüm canlılığıyla yaşattığının işareti olan etkinlikleri memnuniyetle izledik. 30 Ağustos'ta külliyemizde yapılan programı hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bestelenen marşı ilk defa dinleme imkanını bulduk.

"YENİ ANAYASA ÇAĞRIMIZI TEKRARLADIK"

Adli yıl açılış töreninde ülkemizin adalet sisteminde bugüne kadar yaptığımız katkıları hatırlatırken yeni Anayasa çağrımızı tekrarladık. Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp, demokrasimize yakışır sivil anayasaya buluşturma çabasını ittifak ortaklarımızla istişare içinde başlatacağız. TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak gençlerimizle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbıhalde bulunduk. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST gençlerimizin zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Her 1 Eylül'de olduğu gibi bu yıl da av sezonunun açılışı münasebetiyle balıkçılarımızı deryaya yolcu ettik.

"SOÇİ'DE PUTİN'LE KAPSAMLI VE VERİMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Soçi'de sayın Putin'le oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru başta olmak üzere pekçok insani gündemin masada olduğu dönemde bu görüşmenin kıymetini tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın ekonomide önümüzdeki dönemin yol haritasını teşkil eden orta vadeli programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Bir hafta sonra BM'de görüşmeler yapmak üzere Amerika'ya gideceğiz.