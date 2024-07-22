Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısının gündeminde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, ekonomik durumla birlikte Türkiye'nin iç ve dış politika konuları ele alınıyor. Özellikle sokak hayvanları yasası, 9. yargı paketi ve yeni vergi düzenlemeleri gibi konular üzerinde çalışmalar merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı ? Kabine Toplantısının gündeminde neler var? İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ayda iki kez bir araya geliyor. Son Kabine Toplantısı ise 16 Temmuz Salı günü gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta, yani 29 Temmuz'da bir Kabine Toplantısı yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NE VAR?

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar da Kabine tarafından değerlendirilecek. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, kademeli emeklilik, vergi paketi gibi konuların da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.