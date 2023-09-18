Bu hafta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ve saati merak ediliyor. Toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta Kabine Toplantısı var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında kabine toplantısının hangi gün gerçekleşeceği sorgulatılıyor. Vergisiz telefon ve evlilik kredisi hakkında yeni gelişmeler için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 5 Eylül tarihinde gerçekleşmiştir. Kabine üyelerinin Eylül ayının son haftasında bir kez daha toplanması bekleniyor.

GEÇEN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Ankara'ya gelerek Kabine'yi topladı. Beştepe'deki Kabine toplantısı 4 saat sürdü. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomide atılacak adımlar ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısın geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deprem bölgesi gündemimizin ilk sıralarındaydı. Kimi vicdan ve ahlak ukalaları hala depremzedelere hakaret etmekte, onların acıları üzerinde ısrar ederken biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Yardımları sistemli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullanmıştır.

ADIYAMAN'DAKİ EVLERİN YARISINDAN FAZLASININ İNŞASI BAŞLADI"

Adıyaman'da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk. Yerinde dönüşüm projemize Hatay'daki başvuru sayısı 86 bini geçti. Bu şehrimizi de kısa sürede ayağa kaldırmanın gayreti içindeyiz. İnşallah yakında açılış törenleriyle yeni evlerine kavuşmanın sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız. Ahlat ve Malazgirt'te Anadolu topraklarını bize ebedi vatan olarak bırakan ecdadımızı yâd ettik. Artık geleneksel hale gelen Ahlat programımızı zenginleştirdik. Malazgirt'te de gençlerimizin atalarının bin yıllık heyecanı, coşkusunu, azmini tüm canlılığıyla yaşattığının işareti olan etkinlikleri memnuniyetle izledik. 30 Ağustos'ta külliyemizde yapılan programı hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bestelenen marşı ilk defa dinleme imkanını bulduk.