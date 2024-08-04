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Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

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Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Ağustos ayının kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu. Vatandaşlar, yeni ayın kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Toplantıda, ülkenin genel durumu ve gelecek planları hakkında detaylı bilgiler paylaşılacak.

Ağustos ayının kabine toplantısı tarihi, vatandaşlar tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yapılan kabine toplantıları, ülkenin genel durumu, ekonomik gelişmeler, sosyal politikalar ve gelecek planları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ağustos ayı Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 16 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Orta Doğu'daki son durum, terörle mücadele, Ankara'da yapılan esir takası, kayıt dışılık gibi konuların bulunacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile artan tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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