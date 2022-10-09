Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacağını söyledi. 9 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman soruları gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 9 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Kabine Toplantısı ne zaman ve 9 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta soruları merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman? 9 Ekim Kabine Toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta başörtüsü çıkışıyla gündem olmuştu. Bu gelişmenin ardından da CHP 3 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu hamleye "Güya günah çıkartıyorlar. Eğer samimiysen gel bu meseleyi anayasal düzeyde çözelim" sözleriyle karşılık vermişti. Ardından da Erdoğan konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

KABİNE TOPLANTISINDA SUNUM YAPACAK

Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi. Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.