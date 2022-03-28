Kabine Toplantısı ne zaman? 28 Mart Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta, ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplacak. Kabine ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak? 28 Mart Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta, ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının 28 Mart (bugün) saat 15.00'da toplanması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları da bir diğer başlık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edeceği toplantıda ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında. Enflasyonla mücadele üzerinde durulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

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