2023 yılının ilk kabine toplantısının ne zaman gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman? Sorularına yanıt arıyor. 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu, 2023 yılında dair en çok merak edilen konular arasında yer aldı bu nedenle vatandaşlar tarafından internet üzerinde 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha öne çekilmesi konuşulacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 2023 Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2023 yılının ilk Kabine toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündeminde seçim tarihi dahil birbirinden önemli konu başlıkları bulunuyor.

Dün Antalya'da bir konuşma yapan Erdoğan, "Seçimlere 5 ay kaldı, boş duracak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı. Daha önce de seçim tarihinin güncellenebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözleri, seçimlerin haziran yerine mayıs ayında yapılabileceği söylentilerini çıkardı. Kabine toplantısında da seçim tarihinin ele alınacağı öğrenildi.

Kabine toplantısı

EYT VE KADRO DÜZENLEMELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında ayrıca çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ İÇİN SUNUM YAPILACAK

Kabine toplantısının gündeminde 7'inci yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin Meclis'e gönderilecek.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.