Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar son dakika haberleri gündeme geliyor. Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar alındı ve Kabine Toplantısı ne zaman soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine'nin ana gündem maddeleri dış politikada yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomi olacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Kabine Toplantısı bitti mi araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar SON DAKİKA! Kabine Toplantısı bitti mi?

Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki önemli konu başlığı var

Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar son dakika haberleri merak ediliyor. Toplantısı bitti mi, ne karar alındı ve Kabine Toplantısı ne zaman soruları araştırılıyor. Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Kabine Toplantısı bitti mi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar SON DAKİKA! Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar alındı? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA!

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya geliyor. Milyonların gözünün çevrildiği toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin detaylarını Kabine üyelerine aktaracak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine'nin en önemli konu başlıkları arasında yer alan ekonomiye geniş yer ayrılacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ayrıntıları paylaşacak.

Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı anlatacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

MEMURLARIN GÖZÜ KABİNE'DE

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de görüşülecek. Memur cephesinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine'ye iletecek.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek. Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.