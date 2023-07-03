Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar SON DAKİKA! Kabine Toplantısı bitti mi, ne karar alındı?

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KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA

Milyonlar gözünü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine bayram dönüşü ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği konu başlıkları ele alınacak.

Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alıyor. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltilmesine dair düzenlemede son aşamaya gelindi. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'nin kapsamlı değerlendirme yapacağı konu olacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecektir. Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı. Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.