Milyonların kilitlendiği toplantıda, memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme pazarlığı ele alınacak. Kabine Toplantısı memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak ve 2024-2025 memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak soruları gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? 2024-2025 memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Kabine Toplantısı memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak ve 2024-2025 memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak merak ediliyor. Kabine Toplantısı memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? 2024-2025 memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

KABINE TOPLANTISI MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi topluyor. Milyonların kilitlendiği toplantıda, memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme pazarlığı ele alınacak. Önceki toplantılarda hükümet ve memur temsilcileri ortak bir noktada uzlaşamazken, taraflar yarın bir kez daha masaya oturacak.

2024-2025 MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.