Kabine toplantısı konuları nelerdir? 27 Aralık Kabine Toplantısı gündemin ne var?

Kabine toplantısı konuları nelerdir? Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete Kabine toplantısında geniş yer ayrılacak. Peki, Kabine toplantısı konuları nelerdir? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı olacak. Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması beklenirken, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Bu orana refah payı eklenmesi halinde asgari ücrete yapılacak zam yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

ANA GÜNDEMDE NE VAR?

Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecek. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacak.

ASGARİ ÜCRETE BU SENE TEK ZAM MI OLACAK?

2022 ve 2023 yıllarının aksine 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacak. Temmuz ayında ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek zam olacağını belirterek, çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri mesajını vermişti. Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İlk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.