Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki Kabine toplantısı konuları neler, toplantıda neler görüşülecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi yer alıyor. Paket kapsamında, devlete olan tüm vergi sigorta primi borçları, adli ve idari cezaların yapılandırılması planlanıyor. En geç şubat ayında yasalaşacağı tahmin edilen paket ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması öngörülüyor.

31 ARALIK 2022'YE KADAR OLAN TÜM BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Yapılandırma paketine son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürerken ayrıntılar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında, 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması öngörülüyor. Yapılandırma imkanı sunulacak borçlar arasında, vergi, sigorta primi borçlar, adli ve idari cezalar yer alıyor.

YAPILANDIRILAN BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Ayrıca şirketlere matrah artırımının yanı sıra, kasa ve stok affı da getirilecek. Öğrenim kredisi, belediyeye ait elektrik, su borçları da paket kapsamına girecek. Borcunu ödemek isteyenler 18 aya kadar taksit yapabilecek. 20 ay taksit sunulması halinde borcun 40 ayda ödenmesinin yolu açılacak.

YÜZDE 90'A KADAR BORÇLAR SİLİNEBİLİR

NTV'de yer alan habere göre, ödenmeyen anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarının da büyük kısmı silinecek. Peşin ödeme yapılması durumunda yüzde 90'a kadar borçlar silinecek. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de gündeme geldi.

AYRINTILARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine'de görüşülecek yapılandırma paketinin ayrıntılarını toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor. Şubat ayının ortasında paketin yasalaşması bekleniyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE DIŞ POLİTİKA DA VAR

Yapılandırma paketinin dışında, dış politikadaki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında gerçekleştirilen arabuluculuk rolüyle sağlanan tahıl koridoru anlaşmalarının uygulamasındaki son durum görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM ELE ALINACAK

Öte yandan terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili, bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.