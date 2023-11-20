Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündem hakkında değerlendirmelerin ve yeni kararların alındığı kabine toplantısında bugün hangi konular görüşülecek merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı konuları neler? 20 Kasım bugünkü Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?

Kabine Toplantısı konuları neler? Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündem hakkında değerlendirmelerin ve yeni kararların alındığı kabine toplantısında bugün hangi konular görüşülecek merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı konuları neler? 20 Kasım bugünkü Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadelede son gelişmeler olacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.