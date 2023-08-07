Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 7 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısının başlamasının ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı yeni dönem Kabine toplantısı bugün 7 Ağustos'ta başlayacak. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında birçok madde var. Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri Tahıl Koridoru anlaşması, Putin'in Türkiye ziyareti, toplu sözleşme görüşmeleri olacak. 7 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? İşte açıklamalar...

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı mı? Ağustos ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10 itibarıyla başladı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi dış politika ve ekonomi. 3 buçuk saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 7 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

7 AĞUSTOS PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren toplantıda ekonomi ve dış politika konularına ağırlık verildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya'nın askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması, Putin'in Türkiye ziyareti, memurların toplu sözleşme görüşmeleri ve ülkeye yabancı yatırımcı çekilmesi için atılacak adımlar yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 7 Ağustos Pazartesi bugün başlayacak. Bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öcesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞAA SÜRECİ

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek. Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.