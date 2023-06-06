Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 6 Haziran Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısının başlamasının ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı yeni dönem Kabine toplantısı bugün 6 Haziran'da başlayacak. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında birçok madde var. Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri ekonomi ve terörle mücadele olacak. Kabine toplantısı kararları nelerdir? 6 Haziran Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı mı? Haziran ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Sadece iki kişinin değişmediği yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 6 Haziran Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

6 HAZİRAN SALI KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Seçimler sonrası yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı. Yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Detaylar haberimizde yer alacak...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 6 HaziranSalı bugün başlayacak. Bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanlar ile gerçekleştireceği ilk Kabine toplantısı başladı. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞUYOR?