Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 28 Kasım Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısının başlamasının ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 28 Kasım'da başlayacak. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında birçok madde var. Kabine Toplantısında EYT düzenlemesi, zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. Kabine toplantısı kararları nelerdir? 28 Kasım Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı mı? Kasım ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek. Yoğun bir gündemin ele alınacağı kabinede, zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro da Kabine'nin gündeminde olacak. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 28 Kasım Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

28 KASIM PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Saat 15.00 gibi başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi fırsatçılar olacak. 28 Kasım 2022 Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Demek ki para cezası bunları ıslah etmiyor. Halletmek lazım" dediği zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro da Kabine'nin gündeminde olacak.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Detayları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz .

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 28 Kasım Pazartesi bugün başlayacak. Bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

28 KASIM 2022 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Demek ki para cezası bunları ıslah etmiyor. Halletmek lazım" dediği zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro da Kabine'nin gündeminde olacak.

Kasım ayının son Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Saat 15.00 gibi başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi fırsatçılar olacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde konu hakkındaki görüşleri sorulan Erdoğan, yapılan art arda zamlara ilişkin "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir, halletmek lazım." demişti. Bugün de Kabine, fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımları görüşecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu da sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

EYT'DE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin son hali de Kabine'nin gündeminde olacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.