Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 22 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'da başlayacak. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında birçok madde var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı mı? Ağustos ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek. Yoğun bir gündemin ele alınacağı kabinede, Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklamalar yapılacak. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

22 AĞUSTOS PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, her iki kazanın da çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, "İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak." dedi.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Detayları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti.

22 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, her iki kazanın da çok yönlü soruşturulduğunu belirterek, "İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak." dedi.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR? (22 AĞUSTOS PAZARTESİ 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların yaşanmaması için her alanda gerekli tedbirleri belirleyerek hayata geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmeye kararlıyız.

"SON KABİNE'DEN BU YANA PEK ÇOK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son kabineden bu yana pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantısında terfileri karara bağladık. Ardından görevlendirmelerimizi yaptık. Yeni rütbe ve görevleriyle hizmetlerde bulunacak subaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal dışında yüzlerce eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. 8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. Aynı gün akşam Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemimizi görev yerine uğurladık. Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santrale giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün Konya'daki İslami Oyunları'nın açılışını yaptık. 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. Eylül'ün ilk haftasında da 3 ülkeyi kapsayan bir balkan turuna çıkacağız.

"AMACIMIZ PUTİN VE ZELENSKİ'Yİ ÜLKEMİZDE BİR ARAYA GETİRMEK"

Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Rusya - Ukrayna savaşı ülkemizle birlikte tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileriyle devam ediyor. Barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçilecek mekanizmanın kurulmasıyla yine bizim gayretimizle olmuştur. Amacımız uzak olmayan tarihte Putin ve Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.