Kabine Toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 1 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı mı? Ağustos ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek. Yoğun bir gündemin ele alınacağı kabinede, vatandaşların yakından takip ettiği sosyal konut projesine ilişkin detaylar da görüşülecek. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 1 Ağustos Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

1 AĞUSTOS PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15:00 'da başladı. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında 81 ilde inşa edilmesi planlanan 150 bin sosyal konutla ilgili maddeler de var.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Detayları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'da başladı.

1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında 81 ilde inşa edilmesi planlanan 150 bin sosyal konutla ilgili maddeler de var.

1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantıda ele alınacak konular şöyle:

SAVAŞTA ATEŞKES İÇİN NELER YAPILACAĞI KONUŞULACAK

Kabinede ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI KONUŞULACAK

Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında. Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DE ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak. Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

TOPLANTININ ARDINDAN ERDOĞAN HALKA SESLENECEK

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak ve kabine kapsamında alınan kararları vatandaşlarla paylaşacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR? (1 AĞUSTOS PAZARTESİ 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1444 Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum. Ehl-i Beyt'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"MUHALEFET İDRAK EDEMESE DE ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK BAŞARIDIR"

Tahıl koridoru konusunda BM Genel Sekreteri teşekkürlerini ifade etti. Bugün adım atıldı ve Tahıl koridoru neticesinde bugün tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl yüklü gemi bugün Odessa limanından hareket etti. İstanbul'a ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

"ARTIK BU ÜLKEYİ OYALAMA DEVRİ BİTMİŞTİR"

Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik. Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

"TERCİHİMİZİ İSTİHDAMDAN YANA KULLANDIK"

Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla. Ekonomide bir tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana yani vatandaşın geleceğinden yana yaptık. Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

"DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK"

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz.

"MANİPÜLASYONLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

2022 TURİZM GELİRİ

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZI KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE EMEKLİLER ÖZEL KONTENJAN

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

"TAMAMINDA YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMİ KULLANILACAK"

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız.

Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz.