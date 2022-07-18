Kabine toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? 18 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısı sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı bugün yapıldı. Milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Bakanlar Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK kredisinin yanı sıra tahıl koridoru, enflasyon verileri gibi birçok konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 18 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

18 TEMMUZ PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi seçenekler masada. Kabine gündeminde tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de var.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Detayları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Öğrenim kredisi borcu olan 5 milyona aşkın gencin gözü bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamaya kilitlendi.

18 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısına sayılı saatler kala gündem konuları merak ediliyor. Kabine gündeminde KYK kredisi, tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele gibi konular yer alacak.

18 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

"20 YILDA ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI"

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir.

"YIL SONUNDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı krizleri, biz başarıyla yönetiyoruz. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."

"KYK'DA ANA PARA ÖDENECEK"

Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk."