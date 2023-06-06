Kabine toplantısının kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 6 Haziran Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi hafta sonu açıkladı. Devir teslim törenlerinin ardından yeni bakanlar göreve başladı. Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Kabine toplantısında çıkan kararlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? SON DAKİKA! 6 Haziran Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kasteden odakları dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Asıl mesele ülkemizin, devletimizin, milletimizin birliği, refahı ve geleceğidir.