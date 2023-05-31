Kabine toplantısının kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçimlerin ardından saat 15.30'da kabine toplandı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30'da kabineyi topladı. Kabine toplantısında çıkan kararlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? SON DAKİKA! 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere Meclis'teki görevleri için başarılar dileyecek. Kabine toplantısı sırasında yeni dönem için de bakanların görüşlerine başvurulacak. Fikir alışverişi ve temenniler dinlenecek. Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.