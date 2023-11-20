Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, belli oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine yeni kararlar ve gündem hakkında görüşmek üzere toplandı. Peki, 20 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, hangi kararlar alındı?

Kabine Toplantısı kararları neler? SON DAKİKA! 20 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, hangi kararlar alındı?

Kabine Toplantısı kararları neler? Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, belli oldu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine yeni kararlar ve gündem hakkında görüşmek üzere toplandı. Peki, 20 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, hangi kararlar alındı? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.20'de başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadelede son gelişmeler olacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.