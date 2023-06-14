Kabine toplantısının kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçimin ardından kurulan yeni Kabine, bugün saat 14.00'te ikinci kez toplandı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 14 Haziran Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Yeni Kabine ikinci toplantısını bugün yaptı. Kabine toplantısında çıkan kararlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? SON DAKİKA! 14 Haziran Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kabine'nin öncelikli konusu elbette ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, asgari ücret ara zammı, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabine'de ele alınacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.